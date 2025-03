Turistas passam a prolongar estadia na Bahia após carnaval

A empresária Gilmara Nogueira é do Amazonas e, pelo segundo ano consecutivo, passa o carnaval com as amigas em Salvador. Mas, desta vez, o grupo planejou a viagem com antecedência. A empresária Gilmara Nogueira é do Amazonas e, pelo segundo ano consecutivo, passa o carnaval com as amigas em Salvador. Mas, desta vez, o grupo planejou a viagem com antecedência.

"No ano passado as passagens ficaram bem caras. Não só as passagens aéreas, mas as hospedagens também. Até porque tudo foi comprado próximo da data. E como se sabe, Manaus tem uma malha aérea bem restrita, pela questão da distância, né? Então as passagens e hospedagens ficaram bem caras mesmo. A viagem saiu mais cara do que se fosse uma viagem internacional. Desta vez, eu e a minha turma fomos mais espertos. Então a gente se programou com seis meses de antecedência. Então a gente conseguiu passagens aéreas e hospedagem bem mais em conta mesmo".

Em 2025, a expectativa é que mais de 3 milhões de turistas tenham escolhido Salvador como destino durante o carnaval. Destes, cerca de 150 mil devem chegar de avião, mesmo com os altos preços das passagens e a limitada oferta de voos. Ainda assim, o CEO do aeroporto de Salvador, Júlio Ribas, destaca o crescimento do fluxo de visitantes, tanto nacionais como de outros países. “Há crescimento de 16% dos passageiros internacionais e quase 4% dos passageiros domésticos. Crescimento que é limitado pela indisponibilidade de aeronaves para as companhias aéreas. Se as companhias aéreas tivessem mais acesso a aeronaves, que é uma questão mundial, tenho certeza que esse crescimento seria ainda mais expressivo”. Para ampliar a conectividade aérea, o governo do estado mantém uma política de incentivos às companhias e oferece subsídios a taxas aeroportuárias e desoneração do ICMS do querosene de aviação.

O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, ressalta que o turismo é um dos principais motores da economia, e que o carnaval recebe ainda mais atenção, já que a Bahia é o destino escolhido por 16% dos viajantes brasileiros no período. “Nesse período, a economia de Salvador é incrementada em R$ 7 bilhões e a economia da Bahia, no mesmo período, é incrementada em R$ 23 bilhões. Isto se reflete na geração de emprego e na geração de renda para os baianos”. E tudo isso é acentuado por uma tendência que cresce a cada ano: a permanência prolongada dos visitantes, que estendem a estadia para aproveitar a cidade depois do carnaval. Essa prática gera um aumento de 40% no movimento turístico em relação às outras semanas da temporada de verão.

É o caso da empresária Gilmara Nogueira e as amigas foliãs, que decidiram ficar mais alguns dias em Salvador. “Esse ano a gente vai aproveitar mais um pouquinho também. Vamos ficar mais uns dias em Salvador. Queremos conhecer um pouco mais as praias, os museus, se divertir de uma outra forma. Queremos conhecer um pouco mais da cultura da Bahia, Salvador principalmente”.

