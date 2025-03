Sargento Pimenta leva multidão a Aterro do Flamengo ao som de Beatles

Mais uma vez as músicas dos Beatles levaram uma multidão ao Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, para acompanhar o bloco Sargento Pimenta fundado em 2010. O primeiro desfile foi realizado no ano seguinte e nesta segunda-feira (3), na 13ª apresentação, nem o calor intenso desanimou os foliões, que a todo momento recebiam jatos de água para se refrescar.

Logo quando começou, o Sargento levou o título de melhor bloco do concurso Serpentina de Ouro, promovido pelo jornal O Globo. Ali, o desfile ainda era em ruas estreitas no bairro de Botafogo, também na zona sul. No ano seguinte, com a adesão de mais foliões, passou para a área mais extensa do Aterro do Flamengo, com a característica de não se deslocar pelas ruas, e lá permanece até hoje. O público estimado é de 500 mil pessoas.

Foram justamente as músicas dos Beatles que atraíram o músico e artista visual Daniel Gnattali, 39 anos, para participar logo no primeiro ano do Sargento Pimenta. No ano seguinte, ele estava lá de novo, mas com uma diferença: se vestiu de John Lennon, o seu Beatle preferido, e não parou mais.

O Sargento Pimenta gosta dos Beatles, mas dá espaço também a outros artistas e não é difícil ouvir e se animar ao som de músicas de Rita Lee. Como ocorre com as composições do quarteto de Liverpool, os ritmos são variados e os foliões se divertem com uma música composta originalmente como rock, ser tocada como forró.

Paul McCartney também estava presente. O jornalista Carlos Alciati Neto, 43 anos, há seis vem de São Paulo, capital, para aproveitar o carnaval do Rio, mais especialmente o Sargento Pimenta. Se vestir como o seu Beatle favorito também já está no roteiro. “Há quatro anos venho com a fantasia. Eu venho para curtir o carnaval do Rio, mas a prioridade é vir de Paul McCartney no Sargento Pimenta. Não perco um ano, aqui e no pré-carnaval em que eles foram no Ibirapuera, também fui”, contou à reportagem.

Profissionalmente, Felipe de Souza Pereira, 38 anos, é juiz, mas neste carnaval se vestiu de Spin, amigo do Homem-Aranha, para ir ao Sargento Pimenta levando, pela primeira vez, os filhos Ema, de 1 ano 2 meses, e Oscar, de 4 anos. “Quero deixar eles com essa herança de curtir os blocos do Rio de Janeiro. É importante manter essa tradição”, disse à Agência Brasil , se divertindo com as crianças no bloco que considera ter “um clima mais família”.

As amigas Margareth Falcão, 65 anos, e Vera Munhoz, 61 anos, chegaram cedo para ficar na frente, encostadas na grade que separa a área do público do palco. “Desde o primeiro desfile deles em Botafogo eu participo”, disse Margareth à reportagem.

A permanência de um público fiel, para Gitelman, é resultado da combinação de fatores como a resiliência das pessoas que fundaram o bloco, além da potência do carnaval, uma festa centenária, das músicas, dos Beatles, que sempre fizeram parte da vida de muitas pessoas de várias gerações. O divulgador vê com preocupação os anúncios de despedida de outros blocos que criticam a infraestrutura exigida para a apresentação no carnaval carioca, o que, para eles, inviabiliza os desfiles. “É uma decisão mais emocional do que passional a gente continuar saindo, mas a gente é passional mesmo e não vai desistir por hora, a não ser que fique realmente inviável. Vemos com preocupação isso que acontece com os outros, porque, no final, todo mundo perde. Quanto mais gente conseguir fazer uma festa boa e bonita, mais gente vai ganhar”.

Policiamento

A Polícia Militar do Rio montou um esquema de patrulhamento em toda a área onde os foliões se espalhavam. O esquema contou com 110 policiais militares do 2º BPM, além do apoio de equipes da Força de Ação Tática, com oito a dez agentes em cada uma das três equipes. Além disso, o policiamento contou com drones e torres de policiamento montadas em diversas partes no entorno do bloco.