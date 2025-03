Ponte que liga o Maranhão e o Pará é interditada após corrosão e risco de queda

Uma das principais pontes da BR-316, no Maranhão, foi interditada pelo Dnit devido à corrosão. Indígenas locais já haviam denunciado os riscos estruturais

Uma das principais pontes que conectam os estados do Norte e Nordeste do País foi interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) nesta segunda-feira, 3 de março. Conhecida por estar sobre o Rio Pindaré, na BR-316, no Maranhão, a estrutura apresentava sinais de corrosão.

Localizada entre os municípios de Santa Inês e Bom Jardim, no Maranhão, a ponte, também chamada de Ponte dos Índios, é amplamente utilizada por comerciantes para o transporte de produtos como frutas, legumes e verduras.