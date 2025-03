MetrôRio funciona 24 horas durante carnaval carioca

A Linha 2 vai operar entre a estação da Pavuna, na zona norte e a estação General Osório, em Ipanema, zona sul da cidade. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Duas estruturas externas também foram montadas pela concessionária nas áreas de maior movimentação: Carioca/Centro e General Osório/Ipanema. Os espaços contam com bilheteria e organizadores de fila nas estações.

Para quem vai assistir ou participar dos desfiles da Marquês de Sapucaí ou da programação de carnaval do Terreirão do Samba, na Praça Onze, as estações usadas são Central e Praça Onze. Já o público que vai brincar nos blocos no Aterro do Flamengo deve optar pelo embarque e desembarque na estação Glória.

Os foliões que estão com ingresso para os setores do lado ímpar da Marquês de Sapucaí ou forem desfilar nas escolas que se concentram do lado do edifício Balança Mas Não Cai ou vão ao Terreirão do Samba, a opção é desembarcar na estação Central do Brasil.