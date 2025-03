Mais de 67 toneladas de resíduos são recolhidas após desfiles no Rio

A primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí , no Rio de Janeiro, neste domingo (2),, sendo 42 toneladas da área interna dos desfiles, 6,8 toneladas de materiais potencialmente recicláveis, além de 18,8 toneladas de resíduos na parte externa do Sambódromo.

Já os mais de 100 blocos de rua que se apresentaram no domingo geraram 104,3 toneladas de resíduos. Entre eles, destacaram-se o bloco Cordão do Boitatá, com 12,7 toneladas; o bloco Areia, com 9,54 toneladas; e o Simpatia é Quase Amor, com 8,5 toneladas.