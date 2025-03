Jovem morre após inalar spray de pimenta em Carnaval de Alagoas

Uma festa de Carnaval no interior de Alagoas, em vez de trazer alegria e animação, acabou de forma trágica para uma jovem de 26 anos. Jéssica de Andrade Vieira estava em um bloco quando passou mal após inalar spray de pimenta, o que lhe causou dificuldades respiratórias e resultou em sua morte.

O caso aconteceu no domingo, 2, em Taquarana, e ocorreu devido a problemas cardíacos preexistentes da jovem. Ela chegou a receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, porém, com o agravamento do quadro, seu óbito foi constatado.