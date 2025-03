Frevo e axé agitam foliões nesta tarde no carnaval do Nordeste

O Nordeste mantém, no carnaval de 2025, a tradição de misturas de ritmos em seus blocos de rua. Entre os mais tradicionais, o frevo arrasta milhares de foliões no Recife e, nesta segunda-feira (3), um dos pontos da festa na capital pernambucana, o Marco Zero, tem programação repleta de atrações. O Nordeste mantém, no carnaval de 2025, a tradição de misturas de ritmos em seus blocos de rua. Entre os mais tradicionais,e, nesta segunda-feira (3), um dos pontos da festa na capital pernambucana, o Marco Zero, tem programação repleta de atrações.

As atividades começam agora à tarde com o Encontro de Blocos Líricos. À noite, a Spok Frevo Orquestra sobe ao palco, seguido dos shows das bandas Nação Zumbi, BaianaSystem e Xamã.

Outro espaço tradicional do Recife, o Mercado da Boa Vista é ponto de encontros dos foliões e têm programação até a Quarta-feira de Cinzas (5). Além de um cardápio com sabores típicos da gastronomia pernambucana, o local contará com apresentação de artistas locais, com frevo, choro, samba e MPB. A programação completa está na página da prefeitura do Recife. Os homenageados da festa de rua deste ano são os cantores e compositores Elba Ramalho e Marron Brasileiro, além do bloco Troça Abanadores do Arruda. Na vizinha Olinda, o compromisso dos organizadores também é com a promoção da cultura local, ao mesmo tempo em que abre espaço para artistas de destaque nacional. Este ano, o carnaval da cidade pernambucana tem como tema “Todos Juntos Numa Só Alegria”.

O palco Pernambuco Meu País no Carnaval, instalado na Praça do Carmo, é o coração da festa, celebrando a essência pernambucana com muito frevo e outros ritmos. Hoje, no local, se apresentam Orquestra de Bolso, Academia da Berlinda, Romero Ferro, Duda Beat e Luiza Sonza. Axé 40 anos Em Salvador, o principal ritmo a tomar conta das ruas da cidade é o axé, que está completando 40 anos. Tradicional palco da folia, Campo Grande é o destaque no quinto dia de carnaval na capital baiana, com 15 atrações gratuitas. Além de Claudia Leite e Carlinhos Brown, Banda Mel, Escandurras, Pagodart, Parangolé e Kart Love, atrações incluem Mudança do Garcia, movimento que leva fanfarras, grupos de samba e coletivos sociais que levantam bandeiras como a valorização à educação pública e o combate ao racismo.