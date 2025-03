Caminhão-tanque tomba e interdita a Via Dutra no Rio

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 12h45 . Com o tombamento, o veículo pegou fogo, devido ao material de fácil combustão. A PRF informou ainda que o motorista conseguiu sair ileso.

A Rodovia Presidente Dutra está interditada nos dois sentidos , devido ao tombamento de um caminhão-tanque carregado de diesel S-10, na pista em direção à capital paulista, altura do Jardim América, na zona norte, logo após a saída do Rio de Janeiro.

A Avenida Brasil, principal ligação do centro com as regiões norte e oeste da cidade, está com o tráfego congestionado, por causa do acesso direto à Via Dutra.