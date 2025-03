Foliões denunciam violência policial no carnaval de Juiz de Fora

A Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Os agentes teriam atuado de forma violenta e preconceituosa contra foliões, após a apresentação do bloco de carnaval Benemérita, na noite de sábado (1º). A Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu uma denúncia neste domingo (2) de uma ação desproporcional da Polícia Militar de Minas Gerais em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

A gente estava no bloco da Benemérita, que é um grande bloco principalmente de pessoas negras e LGBTs e a polícia dispersou o bloco com spray de pimenta e bomba no palco", narra uma das participantes da festa em um vídeo divulgado na rede social do bloco.

Outras imagens mostram vários foliões, inclusive crianças, deitadas no chão após passarem mal pelo uso de spray de pimenta no local da festa. Em uma das filmagens, um policial chuta uma pessoa desacordada no chão. De acordo com nota divulgada pelo governo federal, as investigações serão acompanhadas para apurar possíveis abusos. “O Carnaval é momento de alegria, gera renda e emprego para as pessoas, é momento de celebração do que há de mais brasileiro. É imperativo que as forças de segurança pública atuem na defesa e proteção dos foliões, garantindo uma diversão segura”, reforça a nota do ministério.

Uma das atrações da festa, a artista MC Xuxu, que havia se apresentado no bloco também fez uma publicação nas redes sociais. “Estamos bem, fomos liberados da delegacia umas 2h, agradeço todas as mensagens de apoio e carinho, depois volto para me pronunciar e explicar de fato o acontecido”. Após as denúncias, a prefeitura de Juiz de Fora publicou nota oficial condenando a ação policial com uso desnecessário de violência. “Contamos com as forças de segurança pública para promover a paz social e garantir que todos os eventos programados de forma conjunta com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros possam ter continuidade, com tranquilidade e alegria, como é direito da população de Juiz de Fora”, destaca a prefeitura.