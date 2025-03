Plantão da OAB-SP orientará mulheres contra violência no carnaval

As informações são sigilosas e incluem também um aviso de risco imediato ou de necessidade de ajuda.

O contato é por link ou QRCode, disponíveis no site da OAB-SP, que também tem uma cartilha sobre o tema para consulta

A ideia surgiu após as integrantes da comissão lerem uma pesquisa recente, do Instituto Locomotiva, que mostra que sete em cada dez mulheres tinham medo de passar por assédio no período do carnaval.