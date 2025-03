Dupla arroz e feijão é tema do programa Xodó de Cozinha, da TV Brasil

O arroz e o feijão – dupla mais que perfeita e sempre presente nas cozinhas brasileiras – protagonizam as receitas elaboradas pela chef Regina Tchelly durante a próxima edição inédita do Xodó de Cozinha.

O programa original da TV Brasil vai ao ar neste sábado (1°), às 13h, e apresenta também um bate-papo sobre estratégias para erradicar a fome no Brasil.

Neste episódio, além de ensinar diferentes preparos com arroz e feijão, Regina recebe Rosana Blasio, CEO do Pacto Contra a Fome. O instituto é uma coalizão suprapartidária e multissetorial que atua para contribuir para a erradicação da fome e do desperdício de alimentos de forma estrutural e permanente.

Enquanto prepara croquete brasileirinho, burger de arroz com beterraba e caldinho de feijão, a apresentadora traz como pano de fundo a sua vivência nas cozinhas solidárias. Regina Tchelly destaca ainda o poder que a comida tem de impactar o mundo.

Xodó de Cozinha

Apresentado pela chef Regina Tchelly na TV Brasil, o programa Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo.