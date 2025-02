Exposição em São Paulo celebra os 60 anos da Jovem Guarda

“Eles eram contra o uso da guitarra elétrica na música brasileira. Mas, logo depois, Gilberto Gil levou os Mutantes e suas guitarras para tocar Domingo no Parque. Todos os que contestaram, de alguma forma, depois tiveram que recuar. A Elis Regina depois gravou canções de Roberto Carlos. O novo, quando surge, sempre cria alguma resistência. E a Jovem Guarda demorou para ser incorporada”, lembrou Morais. “Mas a Jovem Guarda deu início a toda uma indústria de instrumentos [musicais] e também fonográfica porque as gravadoras, quando perceberam aquele movimento musical, começaram a correr atrás daqueles jovens talentosos”, acrescentou.

Inicialmente chamado de Festa de Arromba, o programa passou a se chamar Jovem Guarda por sugestão de Carlito Maia, inspirado em uma coluna de Ricardo Amaral que foi publicada no jornal Última Hora que, por sua vez, baseou-se na frase de Vladimir Lênin, um dos líderes da Revolução Russa de 1917: “O futuro do socialismo repousa nos ombros da Jovem Guarda”.

“Em 1965, eu ainda era um adolescente e comecei a me interessar [pela Jovem Guarda]. Eu ia comprar uns discos e fui guardando. Primeiro, era um compacto, a mesada permitia um compacto, depois vinha um LP. Depois vieram os bonequinhos, as partituras, os discos, as revistas, os livros, as biografias, tudo o que é ligado ao assunto”, disse Moraes à Agência Brasil .

A mostra é pautada na coleção do jornalista Washington Morais, detentor de um dos maiores acervos privados do Brasil sobre o período. O acervo é constituído por mais de mil itens, que o jornalista começou a colecionar ainda adolescente.

Jornalista e colecionador, Morais foi responsável também por fazer uma expressiva arqueologia histórico-social do movimento de música jovem no Brasil e no mundo. “Como sou jornalista, eu entrevistei uma boa parte deles [dos artistas da Jovem Guarda].”

Com base nesse acervo, a mostra começa com os primórdios do rock no Brasil, passando pelo surgimento da Jovem Guarda e dando destaque também a outros expoentes do movimento como Ronnie Von, Martinha, Leno e Lilian, Rosemary, Vanusa, Eduardo Araújo e Jerry Adriani.

Uma das sessões da mostra, inclusive, é dedicada à cantora Lilian Knapp, que fez dupla com Leno e morreu no último sábado (22). “Na pesquisa que a gente fez em função do material [de acervo], eu descobri, por exemplo, que o Jorge Benjor e o Sérgio Reis participaram da Jovem Guarda. Depois tiveram carreiras muito diferentes, mas a Jovem Guarda abriu espaço para tanta gente”, destacou Sturm.

"A Jovem Guarda trouxe esse conceito de juventude. Foi o primeiro programa jovem voltado para esse público. Eles implementaram várias gírias e expressões e também influenciaram bastante na moda e no comportamento. As mulheres, por exemplo, se liberaram daquele perfil ingênua-chique e finalmente puderam usar minissaias e mostraram o que queriam”, completou Ingrid Morais, filha de Washington e co-curadora da exposição. “Até hoje temos filmes e estudos sobre o movimento. As músicas também são regravadas por artistas da nova geração. Esse movimento influenciou muitas gerações de músicos, principalmente das bandas de rock dos anos 80. A forma descolada de apresentar as letras, o visual, o senso de humor e a picardia [eram características do movimento].”

Mais informações sobre a mostra podem ser obtidas no site do MIS, que tem entrada gratuita às terças-feiras e na terceira quarta-feira de cada mês.