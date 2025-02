Passagem do metrô do Rio pode passar para R$ 7,90, a mais cara do país

A agência reguladora de transportes concedidos no estado do Rio de Janeiro – Agetransp – autorizou oa partir de 12 de abril.

De acordo com a agência reguladora, o reajuste anual é previsto no contrato de concessão.

“O MetrôRio informa que, conforme previsto no contrato de concessão, apresentou à Agetransp no início de fevereiro, o cálculo do reajuste tarifário com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses”, informou a concessionária que opera o sistema metroviário na cidade do Rio.

Mesmo sem reajuste, o metrô carioca tem a tarifa mais cara do país. A concessionária ressalta que o valor é a chamada tarifa técnica, ou seja, o passageiro que paga o valor “cheio” não conta com nenhuma forma de subsídio do Poder Público.