Mais de 160 conteúdos da Agência Brasil são licenciados para livros

Ao longo de 2024, mais de 160 obras educacionais incorporaram textos e áudios produzidos pelo veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , reforçando o papel do jornalismo público na disseminação do conhecimento.

Estudantes dos mais variados níveis de escolaridade tiveram acesso, com ênfase no ensino fundamental . Algumas obras chegaram a ter tiragem de 40 mil exemplares, além de disponibilização na internet .

Para outros fins, a exemplo de divulgação jornalística, as imagens e textos da Agência Brasil são liberados mediante a indicação dos créditos de autoria.

A Agência Brasil também oferece ao público um extenso banco de imagens gratuito, com mais de 200 mil fotos em alta resolução sobre variados temas .

Para entrar em contato com a área de licenciamento da EBC , basta enviar um e-mail para [email protected]

Dezenas de fotos são inseridas diariamente e elas podem ser usadas por pessoas físicas ou reproduzidas por empresas jornalísticas, desde que o fim do uso dessas imagens não seja comercial.

Imagens provenientes de acordos e parcerias com agência internacionais têm direitos reservados e são de reprodução proibida.

>> O serviço está disponível aqui.

Além dele, a Foto Agência conta com uma página na ferramenta Flickr que também é atualizada diariamente e disponibiliza fotos jornalísticas e artísticas para uso.

“Com a Agência Brasil e seu serviço de imagens, reforçamos o compromisso com a democratização da informação e a facilidade no acesso a conteúdos de qualidade produzidos por profissionais de excelência. É a comunicação pública chegando ainda mais longe”, afirma a diretora Cidinha Matos.

Imagens Premiadas

As imagens realizadas pelos profissionais da Agência Brasil são destaque no cenário fotojornalístico nacional.

>> Veja aqui as 100 melhores fotos de 2024

Em 2024, por exemplo, os fotógrafos Paulo Pinto e Fernando Frazão venceram a 41ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com Ordem dos Advogados do Brasil - RS (OAB-RS).

Paulo Pinto também entrou para a lista dos jornalistas mais premiados de 2024, de acordo com ranking elaborado e divulgado pelo portal Jornalistas & Cia.