Inscrições para atuar em saúde indígena estão abertas até sexta-feira

As vagas são para os níveis técnico, médio e superior de ensino, com prioridade para os indígenas . Além das vagas para contratação imediata, Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) também selecionará profissionais para formar cadastro reserva para diversos cargos.

As contratações tem o objetivo de dar apoio às ações e programas voltados para a saúde das populações indígenas, garantir o acesso a serviços de saúde adequados, com respeito à cultura e aos saberes tradicionais.

Após a seleção, os profissionais começam a trabalhar em 10 unidades: Kaiapó do Pará (PA), Vale do Javari (AM), Xavante (MT), Kaiapó do Mato Grosso (MT), Alto Rio Solimões (AM), Médio Rio Solimões e Afluentes (AM), Mato Grosso do Sul (MS), Cuiabá (MT), Minas Gerais e Espírito Santo e Yanomami (RR e AM).

As contratações da agência seguirão o regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jornada de trabalho definida, 13º salário, férias e outros direitos e deveres trabalhistas.

Contratação e cadastro reserva

As inscrições devem ser feitas no portal da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), que fará o recrutamento, seleção e contratação imediata do pessoal.