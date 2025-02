Escolas municipais do Rio terão Semana de Combate à Dengue

As secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (SME) do Rio de Janeiro deram início, nesta segunda-feira (24), à Semana de Mobilização de Combate à Dengue, que leva a escolas municipais ações de promoção de saúde para o controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses. A campanha, que vai até a quinta-feira (27), é promovida pelo Programa Saúde na Escola Carioca.. As secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (SME) do Rio de Janeiro deram início, nesta segunda-feira (24), à Semana de Mobilização de Combate à Dengue, que leva a escolas municipais ações de promoção de saúde para o controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses. A campanha, que vai até a quinta-feira (27), é promovida pelo Programa Saúde na Escola Carioca..

O cronograma inclui atividades de conscientização e orientação sobre o combate à dengue para todos os segmentos da rede municipal de educação (educação infantil e ensinos fundamentais I e II), como apresentações teatrais, gincanas, oficinas de arte, rodas de conversas e exposições. A programação especial conta ainda com apresentações da Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde, projeto de promoção da saúde da SMS com foco nas novas gerações e nas áreas de maior vulnerabilidade social. As atividades também terão a participação dos pais e responsáveis.