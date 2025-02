Hoje é Dia: voto feminino e doenças raras são os destaques

Morte do empresário ítalo-brasileiro Pascoal Segreto (105 anos) - em 1897, inaugurou a primeira sala cinematográfica do Brasil, o Salão Novidades de Paris, e em 1898 lançou a revista "Animatographo", considerada a primeira revista especializada em cinema do Brasil. Em 1919, no centenário de Niterói, a "Fon-Fon" publicou a foto de um carrossel da Empreza Paschoal Segreto, então uma novidade. Paschoal investiu no Teatro de Revista, sendo chamado por Procópio Ferreira de "papa do teatro brasileiro"

Morte do sambista e compositor fluminense Walter Nunes de Abreu, o Walter Alfaiate (15 anos)

Morte do ator, cineasta, poeta, pintor e fotógrafo estadunidense Leonard Nimoy (10 anos) - viveu o personagem Spock de Jornada nas Estrelas

Fundação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá (70 anos)

Dia Nacional do Livro Didático