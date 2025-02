Série apresentada pela TV Brasil mostra que veganismo não é modinha

exibe o quinto e último programa do seriado independente Quero Ser Veg neste sábado (22), às 12h30. Com seu estilo irreverente, a apresentadora Mayana Neiva aborda o mito de que a alimentação vegana é apenas um modismo. A produção documental traz depoimentos que respaldam a escolha dessa dieta como um estilo de vida saudável que representa uma prática sustentável.

Mayana Neiva adquire os itens na feira para as iguarias. Com o chef Dani Lima, ela cozinha marinada de pimentão com tomate para comer com pão de entrada. O prato principal é moqueca de banana da terra com farofa feita com a casca da fruta e quiabo tostado. O coco é aproveitado no preparo da sobremesa: bolinho de estudante à base de tapioca e caramelo salgado condimentado com leite de arroz.

Participam da atração de encerramento da série Quero Ser Veg o diretor de fotografia Marx Vamerlatti, o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu, a autônoma Adriana Maura da Silva e a socióloga Marly Winckler, presidente e fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira. Os convidados trazem ricos depoimentos sobre o impacto das escolhas alimentares que ajudam a mudar a forma de ver o mundo.

Os entrevistados contribuem no debate com argumentos sobre o conhecimento respaldado em pesquisas que confirmam a importância da culinária vegana como uma necessidade civilizatória. É um estilo de vida mais consciente e saudável, que consiste em uma visão mais amorosa para as refeições, que abarca também o impacto das escolhas na defesa de pautas ambientais.