São Paulo começa pré-carnaval com bloquinhos infantis

A temporada do pré-carnaval deste ano em São Paulo tem vários desfiles de bloquinhos para a criançada. A partir das 9h, os primeiros a sair foram o Mamãe eu Quero, na Praça Irmãos Karmann, em Perdizes, e o Urubózinho, no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, na Freguesia do Ó.