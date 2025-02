Carnaval deve movimentar R$ 5,5 bilhões na economia carioca

“É um espetáculo incrível, de dimensões gigantescas, com números impressionantes formando a identidade da nossa cidade e do Brasil no mundo”, afirma o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

Fluxo

Uma estimativa divulgada também nesta sexta-feira pelo Visit Rio Convention & Visitors Bureau, entidade privada que reúne empresas voltadas para o turismo, mostrou que o carnaval deve injetar R$ 900 milhões apenas no setor turístico carioca.

Segundo o Visit Rio, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Tom Jobim/Galeão) deverá ter um fluxo de 674 mil passageiros entre 25 de fevereiro e 10 de março, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2024.