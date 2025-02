Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos 12 mortos em SP

No transporte coletivo estavam 30 pessoas, a maioria estudantes do curso de Biomedicina da Universidade de Franca (Unifran), que voltavam da instituição para São Joaquim da Barra (SP). Até o momento, as vítimas não foram identificadas.

Um ônibus que transportava universitários colidiu com um caminhão na noite dessa quinta-feira, 20, na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo. O acidente ocasionou 12 mortes .

Os Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados por volta das 22h55min da quinta e identificaram pelo menos 19 feridos, entre eles os motoristas dos veículos, e 12 mortos no acidente. As equipes finalizaram os atendimentos em torno das 4 horas desta sexta-feira, 21.

O advogado que representa a empresa J4 Transportes Rodoviários, à qual pertence o caminhão envolvido no acidente, chegou a falar com a imprensa sobre o caso.

Segundo o representante ao g1 Ribeirão Preto e Franca, o motorista do veículo, apesar de em estado de choque, recordou que saiu um pouco da pista, perdeu o controle do caminhão e, ao retornar, acabou puxando um pouco mais o veículo.

Mesmo lembrando dessa ocasião, ele não sabe informar se atingiu o ônibus nessa hora ou se foi o outro motorista que causou a colisão. A Polícia Civil abriu uma investigação para descobrir as causas do acidente.



O motorista da carreta foi preso em flagrante por omissão de socorro e tentativa de fuga do local do acidente. O motorista está internado sob escolta policial na Santa Casa de Franca (SP). Ele realizou o teste do etilômetro e o resultado deu negativo, conforme as informações do g1.