Polícia prende suspeita de liderar quadrilha que matou ciclista em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (18), uma mulher suspeita de chefiar uma quadrilha de assaltantes. A identidade dela ainda não foi divulgada. Entre os crimes que teriam sido praticados pelo grupo figuram as mortes do ciclista Vitor Medrado, na semana passada, próximo ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, e de um delegado da Polícia Civil, em janeiro.