TV Brasil apresenta edição premiada do Caminhos da Reportagem

O programa Caminhos da Reportagem sobre saúde bucal, vencedor do Prêmio CROSP de Jornalismo , ganha exibição especial nesta segunda-feira (17), às 22h, na. Com o título Pelo Direito de Sorrir, a produção da emissora pública conquistou o reconhecimento na categoria telejornalismo.

A matéria premiada revela que grande parte da população brasileira ainda sofre com a perda dos dentes, um reflexo das dificuldades de acesso aos cuidados odontológicos. A reportagem exibida originalmente em março de 2024 mostra que, entre os idosos com 65 anos ou mais, 75% perderam todos os dentes, o que muitas vezes leva as pessoas a esconderem suas bocas com a mão.

Com a implementação, em maio de 2023, da obrigatoriedade do atendimento odontológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil Sorridente deixou de ser apenas um programa de governo e se consolidou como uma política de Estado. O Caminhos da Reportagem destaca como a mudança de abordagem ajudou a melhorar a saúde bucal da população, principalmente em regiões mais carentes.

A equipe do canal público percorreu diversas localidades para retratar o impacto das políticas públicas. O programa jornalístico visitou Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, um dos primeiros municípios com menos de 20 mil habitantes a receber recursos do Ministério da Saúde. Lá, a rede de saúde já oferece desde serviços básicos até tratamentos especializados, como próteses, tratamento de canal e a frenectomia, uma cirurgia feita em bebês para remover o excesso de tecido do freio lingual ou labial.