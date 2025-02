"Um marco na minha vida", diz Alcione sobre exposição em São Luís

“Essa exposição e um luxo! Acho que artista nenhum merece morrer sem ter uma exposição desta”. É assim que a cantora maranhense Alcione resume o sentimento por ser tema de uma mostra em comemoração aos mais de 50 anos de carreira. E com 42 álbuns lançados e e uma trajetória de sucesso, ela conta em entrevista àque prepara um disco para ser lançado no primeiro semestre de 2025.

Batizada de Com amor, Alcione, a exposição está disponível no Centro Cultural Vale Maranhão, no centro histórico de São Luís, cidade natal da Marrom, com registros de apresentações da cantora em mais de 30 países, do cotidiano, das parcerias e rende uma justa homenagem à obra de uma das maiores vozes brasileiras.

O roteiro leva o visitante a várias versões da cantora: os passos da sambista nas ladeiras do Morro de Mangueira, a amizade com os mais diversos artistas, as viagens ao redor do mundo e a amante da cultura maranhense que gira ao som das matracas do bumba meu boi.

A Marrom se tornou conhecida do grande público com a música Não deixe o samba morrer (Edson Conceição e Aloísio Silva) , lançada no disco de estreia A Voz do Samba, em 1975. O álbum também traz outros sucessos marcantes na carreira de Alcione: O Surdo (Totonho e Paulinho Rezende), e A Voz do Morro (Zé Kétti), que inspirou o nome do disco.

A cidade de São Luís foi onde a cantora cresceu e aprendeu valiosas lições com o pai, João Carlos Dias Nazareth. “São Luís foi muito importante na minha vida. Porque aqui eu aprendi a conviver com meus amigos, a convivência que meu pai me ensinou, que a minha mãe me ensinou. Aprendi a ser, a repartir e também a me unir com meus irmãos”, contou.