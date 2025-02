Vinte anos após morte de Dorothy Stang, conflitos em Anapu continuam

Os latifundiários Vitalmiro Bastos de Moura e Regivaldo Pereira Galvão foram apontados como os principais mandantes do crime e condenados pela Justiça. Segundo a dirigente da Pastoral da Terra, a missionária vivia um período de entusiasmo com a proposta de agrofloresta para sobrevivência de comunidades assentadas naquela região paraense.

“Naquela época, ela e eu nos animamos com uma proposta de agrofloresta, um casamento de culturas anuais com as árvores nativas da floresta, como castanhal, cupuaçu e madeira de leite”, lembra. Naquele ano de 2005, Jean Ann Bellini, que também é missionária nascida nos Estados Unidos e atua há mais de quatro décadas no Brasil, trabalhava no interior de Mato Grosso.

"Conflitos não cessaram"

Depois de 20 anos, a ativista entende que, a par dos avanços da presença de políticas públicas, os conflitos não cessaram e até se intensificaram na região com maior presença de grandes proprietários interessados na exploração da terra pelo lucro rápido.

“Na época em que Dorothy vivia em Anapu, era uma região ainda pouco desbravada. Muitas terras são federais. Mas, na ausência de agentes do Estado brasileiro, as pessoas acabam ocupando áreas com intenções diferentes”.