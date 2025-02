Jornalista Marília Arrigoni estreia como debatedora do Sem Censura

Com trajetória nos programas esportivos da emissora pública, a profissional comanda a edição do final de tarde do programa diário Stadium e foi a primeira mulher a conduzir o bate-papo do No Mundo da Bola, tradicional mesa redonda dominical da TV Brasil. Ela ainda apresentou o videocast Copa Delas, sobre futebol feminino, projeto voltado para as redes sociais que também ganhou janela na telinha.

Marília Arrigoni já está na equipe do Sem Censura desde a retomada do formato, há um ano, em fevereiro de 2024. Ela participava da produção no quadro semanal "Tá Bombando" em que trazia as principais notícias do esporte para uma conversa descontraída com Cissa Guimarães e os convidados da atração.

A nova debatedora do programa recorda a importância do programa em sua vida.