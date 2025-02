‘Aqui só joga lixo quem é corno’: prefeitura mineira tenta acabar com descarte irregular

Para divulgar Ecoponto, prefeito do Prata, no interior de Minas Gerais publicou vídeo com encenação de homem "chifrudo" jogando lixo em local inadequado

/ Crédito: Divulgação/ Prefeitura do Prata

Marcel Vieira Rodrigues da Cunha (PP), conhecido como Xexéu, prefeito da cidade, chegou a publicar um vídeo encenado, com um homem usando um chapéu com chifres jogando lixo em local indevido.

A prefeitura da cidade de Prata, no interior de Minas Gerais (MG), chamou atenção pela forma como tentou fazer habitantes pararem de descartar resíduos irregularmente, com uma placa escrito “Aqui só joga lixo quem é corno assumido”.

A placa foi colocada no lugar em que havia grande incidência de descarte irregular porque a população não estaria utilizando o Ecoponto da cidade.

No vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, ele diz que “se você não é corno, joga [o lixo] no Ecoponto”.

O primeiro Ecoponto da cidade foi inaugurado em 2024, para receber materiais recicláveis, entulhos de construção e descartes eletrônicos.



‘Só joga lixo quem é corno’: o que mais foi feito?

A prefeitura de Prata informou que foram identificados mais de 60 focos de descarte irregular na cidade do Triângulo Mineiro. As placas com a acusação foram colocadas e equipes de limpeza foram direcionadas aos locais.