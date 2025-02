São Paulo terá semana de calor intenso e com risco de temporais

A Defesa Civil informou que a massa de ar predominante em São Paulo vai resultar em calor intenso em várias cidades do estado. Na capital e região metropolitana, os dias mais quentes devem ser terça, quarta e quinta-feira, com temperaturas de até 35º C.

As tendas ficarão nas regiões central (Praça da República e Marechal Deodoro), sul (Santo Amaro e Capela do Socorro), norte (Santana e Vila Maria), leste (Guaianases, Itaquera e Mooca) e Oeste (Lapa).

Cidades do litoral sul, como Registro, podem chegar a 36º C, e outras localidades como Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos e Franca podem ficar em 35º C. Em Sorocaba, a expectativa é que o calor fique em 33º C e em Itapeva, 32ºC.

Com o calor intenso, a previsão é de pancadas de chuva e temporais isolados. Assim, as recomendações da Defesa Civil são os cuidados redobrados com hidratação, evitar exposição ao sol e procurar locais isolados.

Em casos de tempestade, a população em áreas de risco deve procurar abrigo em locais seguros, evitar áreas abertas, com perigo de queda de raios e árvores, e nunca atravessar ruas alagadas ou com enxurradas.