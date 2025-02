Avião cai em avenida movimentada de São Paulo

Aeronave de pequeno porte cai após a decolagem e colide com automóveis e um ônibus, que ficou destruído. Acidente deixa ao menos dois mortos e sete feridos.Um avião de pequeno porte caiu em uma avenida movimentada na zona leste de São Paulo, no bairro Barra Funda, por volta das 7h20 desta sexta-feira (07/02). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou ao menos dois mortos e sete feridos. O avião, um modelo King Air F90, com capacidade para oito pessoas, atingiu veículos que passavam na avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, e um ônibus de transporte público municipal, que pegou fogo e ficou completamente destruído. As duas pessoas que estavam na aeronave no momento da queda foram identificadas como Márcio Carpena, proprietário da aeronave, e Gustavo Medeiros, o piloto. O Corpo de Bombeiros informou que dois corpos carbonizados foram encontrados dentro do avião e que não havia passageiros no ônibus atingido. Ficaram feridos no incidente o motorista do ônibus e um motociclista que trafegava pela avenida e foi atingido por destroços. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. "Infelizmente, começamos o dia com esse trágico acidente aéreo na capital paulista, com as mortes confirmadas do piloto e do copiloto da aeronave", disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) através da plataforma X. "Duas pessoas que estavam em solo se feriram e foram encaminhadas para a UPA Vergueiro. Vale destacar a atuação rápida do Corpo de Bombeiros que em poucos minutos apagou as chamas do acidente, evitando que a tragédia fosse ainda maior. Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas", lamentou. Também por meio das redes sociais, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que várias equipes foram atender a ocorrência da queda do avião: "Nossas equipes estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Av. Marquês de São Vicente, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros fez o controle das chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência". Explosão seguida por nuvem de fumaça Testemunhas contam que a aeronave aparentemente tentou fazer um pouso de emergência na avenida. Segundo informações divulgadas pela Rede Globo, o avião decolou do Campo de Marte em torno das 7h15, e tinha como destino Porto Alegre. Testemunhas relatam ter ouvido uma explosão no momento do acidente, e uma grande nuvem de fumaça podia ser vista à distância. Segundo informações divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo, o avião foi fabricado pela Beech Aircraft e consistia num turbohélice de dois motores. Sua situação de aeronavegabilidade era normal e o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) estava ativo e tinha validade até o fim de 2025. A polícia e a Aeronáutica agora devem investigar as causas e responsabilidades pela queda da aeronave. rc/ip/cn (ots)