Sábado tem alertas para tempestade e calor extremo no país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estabeleceu quatro alertas válidos para este sábado (8), em todo o país, para os quais destaca chuvas e calor extremo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estabeleceu quatro alertas válidos para este sábado (8), em todo o país, para os quais destaca chuvas e calor extremo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O alerta de calor se divide em duas áreas, uma mais severa no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e outra moderada para o litoral dos dois estados e do Paraná.

Os demais alertas preveem chuvas fortes em toda a Amazônia, região central, parte do nordeste e sudeste do país. A previsão mais severa é para os estados da Região Norte, com possibilidade de formação de tempestades. No Centro-Sul, há registro de possibilidade remota de formação de tempestades durante a tarde, as costumeiras pancadas de verão. Já as regiões do litoral norte do Paraná e do litoral sul de São Paulo têm um alerta à parte por conta do acumulado de chuvas na última semana. O Vale do Ribeira, no limite ao norte da região do alerta, recebeu chuvas fortes no começo da manhã deste sábado.