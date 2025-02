Pré-carnaval em São Paulo tem atrações para todas as idades

A série de eventos, que vai de hoje até o dia 28 deste mês, começa com a Ximbalá Micareta – Axé, na Casa de Cultura São Rafael, no Jardim Vera Cruz. A banda apresenta a música baiana para as cidades de São Paulo.

A programação recomeça terça-feira (11), com desfile da Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio, que se apresentará no Sambódromo do Anhembi, com o tema Muito além do Arco-Íris – Tire o preconceito do caminho que nós vamos passar com o amor. Além disso, a Estrela do Milênio vai trazer uma exposição de figurinos, que poderá ser vista até 11 de março.

Crianças e adolescentes

Para as crianças, entre os destaques, estão o Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis, no Centro Cultural da Juventude, no dia 27 de fevereiro. Outra atração é Historietas Carnavalescas, apresentada pelo grupo Casulo Viajante, na quarta-feira (12), que poderá ser acompanhada em 13 bibliotecas da capital.

Outro evento de contação de histórias, Contos Carnavalescos, da Trupe BorboLetras, está previsto para o mesmo 12, em dez bibliotecas. Na Biblioteca Mario de Andrade, haverá baile de carnaval para crianças na Sala Tula Pilar.