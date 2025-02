BNDES apoia plano de universalização da cobertura de esgoto em Manaus

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O financiamento contará com R$ 255 milhões do BNDES Finem (apoio direto) e com a emissão de debêntures incentivadas, no valor de R$ 1,245 bilhão, com emissão coordenada pelo próprio BNDES. O serviço de abastecimento de água em Manaus está universalizado, com a cobertura de água tendo alcançado o indicador previsto no Novo Marco Legal do Saneamento. No entanto, a cobertura de esgoto atual é de cerca de 30%, sendo o objeto principal do plano para o período de 2023 até 2033.