Defesa Civil mantém alerta para chuvas em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo alerta para a ocorrência de chuvas fortes até a próxima quarta-feira (5). Por causa do alto volume de chuvas, o Gabinete de Crise permanecerá ativo para monitorar a situação e coordenar ações emergenciais. A tarde, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes programaram uma reunião para tratar do assunto.

Na madrugada de hoje (3), a Defesa Civil emitiu mais um alerta “severo” para a ocorrência de chuvas. No sábado (1º), depois de forte chuva na madrugada, o prefeito disse que a administração deve se concentrar na remoção dos moradores do Jardim Pantanal, uma das áreas que mais sofrem com os temporais.

A prefeitura não tem um plano definido para a remoção dos moradores do Jardim Pantanal, cerca de 45 mil pessoas. A intenção inicial da administração municipal era construir um muro de contenção na região, mas os custos da obra, estimados em R$ 1 bilhão, foram considerado “inviáveis” pelo prefeito, em entrevista à imprensa no sábado (1º).

Na manhã desta segunda-feira (3), a chuva começou moderada, segundo a Defesa Civil. No entanto, “entre a tarde e a noite, ainda por conta da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a chuva se espalha por todo o estado e ganha intensidade. Há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas por raios e rajadas de vento em todas as áreas”, alertou comunicado do órgão.

A faixa leste do estado é a que mais preocupa as autoridades - a região compreende todo o litoral desde o Vale do Paraíba até o litoral norte, em cidades como Mogi das Cruzes, Poá, Guararema, Suzano, Santa Isabel, entre outras.