Homem é morto a tiros durante ritual espírita, em Campo Grande

Um homem de 47 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 2, durante um ritual espírita que acontecia em uma casa do bairro Lageado, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caso é investigado como homicídio qualificado por emboscada ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima. As informações são do portal Metrópoles e do TopMídia News.

A vítima teve três perfurações causadas pelos disparos de arma de fogo: no rosto, no pescoço e na perna. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem não resistiu.