Homem é morto a tiros após briga por dívida de 25 reais

Um homem de 37 anos morreu após levar três tiros, um deles na cabeça. O crime aconteceu na noite de sábado, 1º, no município de Pinhalzinho, no interior de Santa Catarina. Investigações da Polícia Civil do Estado apontaram que a morte ocorreu após uma briga por causa de uma dívida de 25 reais.

A discussão se deu, segundo a Polícia, em um estabelecimento comercial e envolveu um homem de 73 anos, que fugiu. Os outros dois tiros atingiram o abdômen e o braço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome do homem morto não foi divulgado.