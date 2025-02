Hoje é Dia: Iemanjá, povos indígenas e Bob Marley são destaques

Dia da Navegação do Rio São Francisco

Morte do crítico de teatro e professor paulista Décio de Almeida Prado (25 anos)

Morte do produtor musical, cantor, compositor, dublador, músico e locutor fluminense Aloysio de Oliveira (30 anos) - figura-chave na internacionalização da música popular brasileira, Oliveira participou de toda a carreira de Carmen Miranda no exterior, com o Bando da Lua, conjunto musical que fundou em 1929, em um total de 12 pessoas

Início da Conferência de Yalta (80 anos) - também chamada de "Conferência de Ialta", ou "Conferência da Crimeia", é composta por um conjunto de reuniões ocorridas entre 4 e 11 de fevereiro de 1945 no Palácio de Livadia, na estação balneária de Yalta, nas margens do Mar Negro, na Crimeia. Foi a segunda das três conferências em tempo de guerra entre os líderes das principais nações aliadas, e as potências capitalistas comemoraram a vitória na reunião

Dia Mundial de Combate ao Câncer