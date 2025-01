TV Brasil é uma das 5 maiores audiências pelo segundo ano consecutivo

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ficou entre as 5 maiores audiências do país no ano de 2024. Os dados da Kantar/Ibope, que mede audiência das televisões no país, confirmam a emissora pública como uma das mais vistas do Brasil pelo segundo ano consecutivo. , emissora da), ficou entre as 5 maiores audiências do país no ano de 2024. Os dados da Kantar/Ibope, que mede audiência das televisões no país, confirmam a emissora pública como uma das mais vistas do Brasil pelo segundo ano consecutivo.

"A audiência confirma a relevância da TV pública para o debate nacional, a formação de consciência crítica, promoção da diversidade cultural e para o combate às fake news, que infelizmente afetam nossa sociedade", afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Os dados mostram a consolidação de uma evolução. Em 2020, a emissora chegou a ficar em 9º lugar e em 2019 não figurou entre as dez mais. Mudança da programação Ao longo de 2024, a TV Brasil contou com algumas novidades, como o lançamento do novo formato do Sem Censura, agora conduzido pela apresentadora Cissa Guimarães. Com a reestruturação, o vespertino foi escolhido o melhor programa da televisão brasileira em 2024 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). O programa da TV Brasil concorreu na mesma categoria que produções da RedeTV!, Multishow, Globo e GNT. A comissão de TV da premiação é formada por um júri especializado de dez jornalistas. Outra novidade de 2024 foi o retorno do futebol para a grade de programação de TV Brasil. A emissora passou a transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol série B e fechou parceria com a CBF para divulgar todas as modalidades de futebol feminino do país, inclusive com a transmissão de amistosos da seleção.