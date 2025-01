Rio tem nova previsão de pancadas de chuva para esta quinta-feira

A cidade do Rio de Janeiro tem nova previsão de pancadas de chuva para esta quinta-feira (30), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Sistema Alerta Rio. Segundo o Inmet, há perigo de chuvas intensas para a cidade de quinta até a manhã de sexta-feira (31), com riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.