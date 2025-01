Fórum Convergências Brasil recebe inscrições até amanhã

O Fórum Convergências Brasil, que escolheu Juventude e Democracia como tema de sua primeira edição, recebe até esta sexta-feira (31) inscrições de pessoas com idade entre 18 e 35 anos, e que atuem vinculados a uma organização da sociedade civil, nas áreas de igualdade de gênero, combate à desinformação, democracia e cultura e empreendedorismo social e solidário. Os candidatos escolhidos participarão do evento em Brasília, de 18 a 20 de agosto, com mesas-redondas, workshops, cine-debates e sessões artísticas.