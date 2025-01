Rio: caminhão com carga tóxica tomba e atinge área de parque nacional

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que estão sendo adotadas medidas emergenciais para contenção da carga de etilbenzeno que vazou de um caminhão que tombou na rodovia BR-116, no trecho que corta o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a cerca de 200 metros do Rio Soberbo, em Guapimirim, na região serrana do Rio. O etilbenzeno é um líquido inflamável, incolor e com cheiro de gasolina, utilizado na produção de estireno e outros produtos químicos. O parque corta as cidades de Guapimirim, Magé, Petrópolis e Teresópolis. O veículo, da empresa Transchemical, transportava 40 mil litros de etilbenzeno, produto altamente perigoso e cancerígeno, quando atravessou a pista de descida e tombou em meio à floresta do parque, derrubando árvores e abrindo uma clareira junto à rodovia, que ficou fechada nos dois sentidos por quase três horas. O acidente aconteceu pouco depois das 10h. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local, apesar do esforço das equipes do Corpo de Bombeiros. O tráfego de veículos na BR-116 ficou interditado no trecho nos dois sentidos e foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 12h20.

Além do ICMBio, equipes da Gerência de Emergências Ambientais do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente de Guapimirim e a Concessionária Eco-Rio-Minas acompanham os trabalhos de contenção e monitoramento de riscos.