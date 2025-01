Governo e escritores lamentam morte da escritora Marina Colasanti

A morte de Marina também foi lamentada por diversos escritores. “Além de muito talentosa e inteligente, de linda e educadíssima, Marina foi uma pessoa de rara coragem existencial, difícil de se encontrar. Todas as mulheres brasileiras devemos muito a ela, ao papel pioneiro e lúcido que desempenhou em nosso jornalismo, ao exemplo de vida que nos deu, à qualidade única das obras de arte que criou com seus textos e traços, para todas as idades" declarou a imortal da Academia Brasileira de Letras Ana Maria Machado.

Já o escritor português Valter Hugo Mãe publicou em suas redes sociais que Marina "ensinou a beleza mais sincera". "Uma grandeza humana que fazia com que todos em redor tremessem de ternura. tão triste a notícia de sua partida. Tão importante seu trabalho, seu testemunho, sua memória. Muito obrigado, querida Marina. Muito obrigado", escreveu.

Marina Colasanti nasceu na cidade de Asmara, então capital da Eritréia, e emigrou para o Brasil junto com a família na década de 40. Ela tinha 87 anos e escreveu mais de 70 livros, entre contos, crônicas, poesias e obras infanto-juvenis. Além de escritora e jornalista, atuou como apresentadora de televisão e tradutora. Seu velório será realizado no salão nobre da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos.