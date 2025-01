"Flores em vida": Mural gigante homenageia Conceição Evaristo no Rio

"Flores em vida são fundamentais". O pesquisador e produtor Pedro Rajão e o muralista Cazé, do projeto Negro Muro, têm seguido essa máxima no trabalho de colorir as ruas e galerias com grafites de personalidades e intelectuais negros e negras. Elza Soares, Paulinho da Viola, Zezé Motta, Alcione e Leci Brandão são alguns dos homenageados em vida que puderam conhecer seus murais. No último sábado (18), o projeto deu mais um passo com a conclusão de um trabalho marcante: um grafite de 600 metros quadrados da escritora Conceição Evaristo no coração da Pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro.

“O trabalho foi árduo. Por se tratar de verão escaldante e em altura, com diversos equipamentos de segurança, numa estrutura de ferro, a temperatura era alta, fora as semanas seguidas de chuva e vento do final de 2024 e início de 2025, que atrasaram demais o início do trabalho. Mas valeu e muito à pena!”, conta Pedro Rajão, responsável pela pesquisa, produção e comunicação do Negro Muro.

Para realizar o trabalho, o muralista Cazé contou com os artistas assistentes César Mendes, João Bella e Leandro Ice, e com a parceria do festival Rua Walls. Foram nada menos que 200 litros de tinta para estampar o retrato de Conceição Evaristo na lateral de um prédio que tem destaque na paisagem do Largo da Prainha, local de boêmia e memória negra na região onde ficava o Cais do Valongo, porto que mais recebeu africanos escravizados do mundo.

Pedro Rajão lembra que, além disso, o trabalho é vizinho da escritora, que mantém o centro cultural Casa Escrevivência a poucos metros, no próprio largo, e mora no Morro da Conceição, que fica na mesma região.

A inauguração do mural está marcada para a próxima quarta-feira (29), às 19h, com a presença da escritora e show com Mulheres da Pequena África.