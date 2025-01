Desabamento de casa deixa seis pessoas feridas na zona leste de SP

Seis pessoas ficaram feridas após o desabamento parcial de uma residência localizada na rua Ary Cordovil, em Itaim Paulista, zona leste da capital paulista. Segundo a Defesa Civil, as vítimas tiveram escoriações leves e foram levadas ao pronto-socorro da região.

De acordo com o órgão, a chuva deste sábado (25) contribuiu para o colapso da residência, que já era precária. As vítimas foram encaminhadas para a casa de familiares e receberam atendimento da assistência social da prefeitura.

A capital paulista sofreu com as consequências das fortes chuvas da última sexta-feira (24). Ontem, o corpo de um homem de 73 anos foi encontrado após a casa dele ter sido alagada. A Defesa Civil estadual informou que o idoso é a 15ª vítima relacionada às fortes chuvas no estado desde 1º de dezembro, quando se iniciou a Operação Chuvas 2024/2025.