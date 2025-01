Brasileira deixa ginástica e ingressa na equipe do Cirque du Soleil

Após 13 anos no esporte, Camille Giovanini (foto) parte para uma nova etapa na vida: a carreira como artista na principal companhia de circo do Mundo. Após 13 anos no esporte, Camille Giovanini (foto) parte para uma nova etapa na vida: a carreira como artista na principal companhia de circo do Mundo.

Foi em 2024 quando Camille Giovanini assistiu ao espetáculo Crystal, do Cirque du Soleil, no Brasil, que a paixão se transformou em sonho: um dia, fazer parte do maior circo do mundo.

"Estava em um cruzeiro com uma amiga. Me emocionei muito, chorei ao ver o espetáculo. E ela me disse: isso é para você, Camille! É a sua cara. Aí não tive como escapar", recorda a paulista em entrevista para a Agência Brasil. Agora, no começo de 2025, o sonho se tornou realidade. A jovem de 19 anos viajou para Montreal, no Canadá, em 18 de janeiro, para iniciar um período de treinamentos. Aprovada em um processo seletivo muito disputado, ela foi escolhida para integrar a companhia multinacional. "A primeira etapa está sendo de muito treino e preparação. Eles me chamaram para a equipe do espetáculo Russian Swing, que é um número bem radical composto só de mulheres. Depois de toda a preparação vou adiante para os shows. É isso! O que eles pedirem estarei fazendo", assegurou.

A dura jornada até o Cirque du Soleil Camille começou na ginástica artística aos seis anos e, desde então, trilhou uma trajetória de superação e conquistas. Aos 12 anos, decidiu começar os treinos no ABC Paulista, no Sesi (Serviço Social da Indústria), em Santo André. Só que não abriu mão de continuar morando na cidade de Praia Grande, no litoral paulista. Ela, ao lado de um familiar, na maioria das vezes a mãe, Mônica, percorria o trajeto via terrestre de 70 quilômetros mais de uma vez por dia de segunda a sexta-feira durante mais de cinco anos. "A gente sempre foi uma família muito unida. Mas, nessa época das viagens para Santo André, a Camille e eu vimos a nossa parceria se tornar ainda mais forte. Meu coração se enche de alegria pela conquista dela. Tenho certeza de que terá muito sucesso", assegura a mãe, Mônica Giovanini.