Fim de semana será de chuva em quase todo o país

O fim de semana deve ser de pancadas de chuva em grande parte do país, acompanhadas de trovoadas isoladas em algumas regiões. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em áreas do Amazonas e do Pará, um aviso meteorológico laranja - de perigo - alerta para chuvas que podem chegar a 100 milímetros por dia (mm/dia) e rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora (km/h).

As temperaturas devem se manter elevadas ao longo do fim de semana, podendo ultrapassar 30 graus Célsius (°C) no centro-norte do país. No Rio de Janeiro, a previsão é de máxima de 38°C tanto neste sábado (25) quanto no domingo (26).

“Apesar das chuvas pelo país, alguns estados terão um final de semana com previsão de muitas nuvens, com destaque para o interior da Bahia, Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais”, informou o Inmet.

Nessas localidades, as temperaturas máximas devem alcançar 33°C, 35°C e 32°C, respectivamente, nas capitais.