Exigências e burocracia dificultam blocos do carnaval do Rio

Blocos tradicionais do carnaval de rua do Rio de Janeiro reclamam do alto nível de exigências e do excesso de burocracia para que possam desfilar integrando a programação oficial da cidade.

A cada ano, segundo associações dos blocos, ir para a rua fica mais difícil e custoso, o que tem feito com que alguns desistam de participar do carnaval, que este ano será nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março.

“Estão todos exaustos, muito cansados, porque carnaval é uma atividade que a gente faz por amor, por paixão. Não é um negócio, ninguém lucra. Não tem isso, não tem salário para ninguém. Então, precisa ter uma compreensão do que é o carnaval de rua. O carnaval de rua acontece porque os blocos são diversos e os coletivos se reúnem, os amigos se reúnem. É muito diverso. Então, essa diversidade precisa estar contemplada assim na forma do tratamento”, explica Isabela Dantas, diretora de relações institucionais do Coreto, uma associação com 40 blocos.

Pesquisa realizada em 2023 pelo Coreto mostra que, apesar da busca por formalização dos blocos, 71% dos representantes de 31 dos blocos que compõem a associação consideram a experiência de produção cultural do carnaval de rua como regular, ruim ou péssima. Entre os maiores problemas enfrentados estão o financiamento, apontado por 87,1%, e a liberação pelos bombeiros, indicado por 74,2%.

Exigências

Atualmente, segundo Isabela, para colocar um bloco na rua e fazer parte do carnaval oficial do Rio de Janeiro é preciso enfrentar principalmente três processos administrativos: na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Nas polícias, é necessário informar o dia, o horário e percurso do bloco para obter um documento no qual esses órgãos não se opõem e podem, assim, organizar os efetivos. O maior problema, no entanto, tem sido para conseguir autorização junto ao Corpo de Bombeiros.

“Blocos que saem no chão, com seus instrumentos, sem caixa de som, sem carro de som, não precisam da autorização dos bombeiros porque eles não têm nenhuma estrutura, mas os blocos, mesmo pequenos, com pouca estimativa de público, se vão colocar caixa de som, tablado, se vão ter alguma estrutura, carro de som, aí precisam apresentar a documentação. Aí que começa a lista de exigências. É uma lista imensa, enorme”, reclama Isabela.