SP: secretário da Segurança nomeia delegada para Ouvidoria da pasta

O secretário da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite, designou a delegada Dilene Squassoni para o cargo de ouvidora da pasta. A nomeação consta da edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (22).

A publicação do DOE menciona que, para se definir o nome, houve "avaliação prévia da Controladoria Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Ouvidoria e Defesa do Usuário do Serviço Público (Codusp)".

São Paulo possui também a Ouvidoria das Polícias do Estado, chefiada, desde o início deste ano, pelo advogado Mauro Caseri.

No ano passado, houve um aumento recorde na letalidade policial em São Paulo. De acordo com o Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp), do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), o número de mortes decorrentes de intervenção policial foi o maior da década.