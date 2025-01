Calor na Região Sudeste deve se estender até esta quarta-feira

As altas temperaturas na Região Sudeste do país permanecerão até esta quarta-feira (22), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar das temperaturas elevadas, o Inmet reforça que o fenômeno ainda não pode ser classificado como onda de calor, pois não atende a todos os critérios técnicos de temperaturas 5°C acima da média por pelo menos três dias consecutivos.

Embora o início de janeiro tenha sido chuvoso nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, com a menor nebulosidade dos últimos dias, houve a elevação das temperaturas, resultando no calor, especialmente em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta quarta-feira o calor e alta disponibilidade de umidade influenciam o tempo na capital fluminense. Desta forma, a nebulosidade estará variada ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva isoladas entre o final da tarde e à noite. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima prevista de 38°C.

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima na capital paulista será de 31º, sendo que à tarde e à noite há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, a temperatura máxima é de 33º, sendo que à tarde e à noite há possibilidade de chuva isolada.