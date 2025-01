Agência Brasil lança canal público no WhatsApp

A Agência Brasil, veículo de notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), agora conta com canal público no aplicativo WhatsApp. Os seguidores receberão, diariamente e direto no celular, informações precisas, atualizadas e relevantes sobre política, economia, cidadania, direitos humanos, pesquisa, inovação, cultura, saúde, educação, esporte e internacional. , veículo de notícias da, agora conta com canal público no aplicativo WhatsApp. Os seguidores receberão, diariamente e direto no celular, informações precisas, atualizadas e relevantes sobre política, economia, cidadania, direitos humanos, pesquisa, inovação, cultura, saúde, educação, esporte e internacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para participar, basta acessar o link.

"A EBC quer levar informação de qualidade e com checagem de dados para todos os cidadãos. Por isso, temos de estar presentes em todos os canais. São mais de 30 perfis diferentes da EBC nas redes sociais e agora mais um canal da empresa no Whatsapp", comenta a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos. Com foco no cidadão e no interesse público, a Agência Brasil preza pela credibilidade, diversidade e acessibilidade das informações que transmite. Notícias, reportagens, fotos e conteúdos multimídia são republicados por milhares de sites e veículos impressos no país e também no exterior, com textos traduzidos para inglês e espanhol. O canal da Agência Brasil no Whatsapp é o segundo da EBC neste meio. A empresa já possui o Canal da EBC.