Calor em SP: capital retoma operação para atender população vulnerável

Estado

A Defesa Civil estadual registrou temperatura na casa dos 38ºC em Santos, no litoral sul. Todo o estado tem alerta vigente para altas temperaturas e ventos intensos para essa madrugada e para quarta e quinta-feira, com possibilidade de chuvas fortes. O órgão recomenda atenção à saúde, com cuidados como constante hidratação ao longo do dia e evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h. "Procure ficar em locais com sombra e ventilação, evite atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. Busque ter uma alimentação leve, escolhendo alimentos frescos, como frutas, saladas e com alto teor de água. Atenção redobrada com crianças e idosos, pois eles são mais vulneráveis ao calor", diz a nota.